PSG : Le Real lâche une offre historique pour Kylian Mbappé !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Désireux de renforcer son secteur offensif lors du prochain mercato, Zinedine Zidane voit les choses en grand pour le Real Madrid. Tandis que les noms de Neymar, Eden Hazard ou encore Christian Eriksen ont été associés au club merengue, la priorité du technicien français se nommerait encore et toujours Kylian Mbappé. Et d’après les informations obtenues par France Football, Florentino Pérez va prochainement soumettre une offre historique au Paris Saint-Germain pour obtenir la signature de l’international tricolore.

En effet, le magazine affirme que le Real Madrid est sur le point de proposer 280 ME au Paris Saint-Germain pour Kylian Mbappé, ce qui ferait évidemment du champion du monde 2018 le joueur le plus cher de l’histoire, devant Neymar. Malgré cette offre vertigineuse, qui éloignerait pour un moment la menace du fair-play financier, le champion de France en titre ne semble pas intéressé. En effet, Kylian Mbappé a été jugé comme intransférable par la direction parisienne, et même une offre de cette envergure ne semble pas faire vaciller Nasser Al-Khelaïfi. Tout du moins pour l’instant, car le Real Madrid n’a peut-être pas dit son dernier mot dans ce dossier de longue haleine…