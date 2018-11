PSG : Le Real doit foncer sur Neymar, un ancien du Barça se lâche

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Dragué par le Real Madrid l’été dernier, Neymar devrait encore être courtisé par le club espagnol au prochain mercato estival.

Et pour cause, Florentino Pérez n’a toujours pas remplacé Cristiano Ronaldo et à un moment, il va bien se décider à faire une offre colossale au Paris Saint-Germain pour le Brésilien. Un transfert qui dérangerait forcément du côté de Barcelone, l’ancien club du meneur de jeu parisien. Interrogé à ce sujet, Andrès Iniesta s’est lui montré totalement ouvert d’esprit, expliquant sans langue de bois qu’une signature de Neymar au Real Madrid ne lui ferait ni chaud ni froid. Mieux, il encourage le club merengue à foncer sur son ancien coéquipier au mercato.

« Cela ne me ferait pas mal parce que ce sont des décisions qui arrivent. Le Real Madrid se renforcerait avec un joueur unique. De là à ce que ça fasse mal… Le Barça compte également des joueurs uniques et je les vois lutter pour tous les titres. Dire qu’il ne doit pas revenir au Barça, c’est un peu catégorique. Ça me paraît difficile. Evidemment, Neymar reste un des meilleurs et il marque une différence dans n’importe quelle équipe. Ce ne serait pas facile de revenir au Barça pour lui » a expliqué l’ancien milieu du Barça à la Cadena SER. Les supporters du Real Madrid apprécieront l’honnêteté de la star espagnole, désormais au Japon.