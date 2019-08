PSG : Le Real débarque à Paris, ça négocie pour Neymar

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Une délégation du Real Madrid est arrivée à Paris ce jeudi, et ce n’est pas pour visiter la Tour Eiffel.

Une semaine après le FC Barcelone, le défilé se poursuit donc avec l’arrivée d’un représentant du club madrilène dans la capitale française, dans la foulée de l’offre effectuée par la Maison Blanche pour s’offrir Neymar. C’est Marca, journal très proche des Merengue, qui révèle cette présence qui ne peut avoir qu’une seule signification pour le média madrilène. Le PSG et le Real négocient ou du moins discutent du possible transfert du « Ney ». La tendance des contacts de plus en plus réguliers entre le Real Madrid et Neymar, mais aussi entre les deux clubs, serait ainsi confirmée.

Depuis deux semaines, des échanges ont eu lieu pour déboucher sur l’offre à 100 ME + 3 joueurs, qui a été refusée par le PSG. Pour le moment, la position du Brésilien n’a pas changé, il donne sa préférence au FC Barcelone, mais devra bien se mettre à table si jamais la seule offre acceptée par les dirigeants parisiens provient du Real Madrid. A noter que, toujours selon Marca, le club madrilène est persuadé qu’un arrangement peut être trouvé avec une somme d’argent et un ou deux joueurs en échange, dont Keylor Navas qui souhaite désormais quitter la Maison Blanche. De quoi dresser les contours d’une nouvelle offre ?