Carlos Soler a trois offres, le PSG fait un choix radical

Par Corentin Facy

Comme la saison dernière, Carlos Soler est un remplaçant et rien de plus au PSG cette saison. Mais alors que l’Espagnol a des offres cet hiver, Luis Campos souhaite le conserver au sein de l’effectif.

Barré par la concurrence de joueurs tels que Vitinha, Ugarte, Zaïre-Emery ou encore Fabian Ruiz, Carlos Soler est un remplaçant au Paris Saint-Germain. Mais dans l’esprit de Luis Enrique, l’international espagnol dispose d’une polyvalence intéressante à tel point que l’ancien meneur de jeu du FC Valence a évolué au poste de latéral droit au cours de la saison. Le test a été plutôt concluant car lorsque son entraîneur a fait appel à lui pour suppléer Achraf Hakimi à ce poste, Carlos Soler s’est montré plutôt convaincant.

Mais son manque de temps de jeu provoque logiquement l’intérêt de plusieurs clubs européens en quête de renforts dans l’entrejeu. C’est notamment le cas en Espagne, où Carlos Soler garde une excellente cote. A en croire les informations de Foot Mercato, le Bétis Séville, le FC Séville et Villarreal sont très intéressés par la signature du joueur du Paris Saint-Germain. Mais contre toute attente, Luis Campos « bloque tout départ » de Carlos Soler lors du mercato hivernal.

Le PSG n'a pas l'intention de vendre Carlos Soler

Malgré des offres reçues pour le mois de janvier, le PSG ne souhaite pas se séparer de son international espagnol, important dans la rotation aux yeux de Luis Enrique et qui pourrait être utile d’ici la fin de la saison dans le cas où certains joueurs viendraient à se blesser ou à connaître des baisses de forme. Le média ajoute que Luis Campos « apprécie tout particulièrement le joueur » et qu’en interne, un départ de Carlos Soler n’a jamais été évoqué. A moins d’une offre colossale qui ferait plier le club parisien ainsi que le joueur, l’ex-maestro du FC Valence ne fera donc pas ses valises au mois de janvier. Une décision risquée pour Carlos Soler alors que son manque de temps de jeu au PSG pourrait lui coûter sa place dans le groupe espagnol pour l’Euro dans six mois.