PSG : Le Real craint une vengeance de son ex face à Paris

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Parti au Brésil pour se faire opérer et ensuite soigner sa cheville, Neymar sera absent pendant plusieurs semaines.

Son ombre planera forcément sur le match retour de mardi face au Real Madrid, mais les joueurs parisiens sont au moins fixés en ce qui concerne la composition de leur ligne d’attaque. En très grande forme actuellement, Angel Di Maria aura sa chance face à son ancien club, et cette perspective ne réjouit pas du tout le Real Madrid, qui connaît bien les qualités de l’Argentin, et sa capacité à briller dans les grands matchs.

« La quasi-certitude de retrouver Angel Di Maria à la place de Neymar n’enchante pas du tout Madrid. L’Argentin a quitté le Real en très mauvais termes. Et le club merengue a souvent eu des problèmes avec ses ex. La presse madrilène ne se réjouit pas de l’absence de Neymar mais rappelle que l’équipe parisienne sera peut-être plus collective et ordonnée sans le Brésilien », a livré Frédéric Hermel dans les colonnes de L’Equipe. Un constat qu’il convient toutefois de relativiser, surtout quand on connaît aussi l’importance qu’avait eu le Brésilien dans la « remontada » barcelonaise la saison passée face au PSG. L’absence d’un tel joueur, capable de mettre le feu comme peu de joueurs savent le faire, sera tout de même un coup dur pour Paris.