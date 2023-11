PSG ‍: Le Qatar veut le blinder, Bellingham est mort de rire

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Jude Bellingham s’impose comme le meilleur joueur du monde en ce début de saison avec 13 buts et 3 passes décisives sous le maillot du Real Madrid. Des prestations de haut vol qui font rêver les dirigeants du PSG.

D’après les informations d’El Chiringuito, le Paris Saint-Germain rêve de réaliser le coup du siècle sur le marché des transferts en chipant Jude Bellingham au Real Madrid, un an seulement après la signature de l’international anglais dans la capitale espagnole pour 100 millions d’euros en provenance du Borussia Dortmund. Le média espagnol indique que le PSG est prêt à multiplier le salaire de Jude Bellingham par cinq, le faisant passer de 11 millions par an au Real Madrid actuellement à 50 millions d’euros par an en cas de signature à Paris.

Financièrement, l’offre est extrêmement attractive et ferait tourner la tête de plus d’un joueur mais pour Jude Bellingham, qui a réussi une adaptation parfaite au Real Madrid, il n’est pas question de voir ailleurs et encore moins aussi rapidement. Dans des propos relayés par le site pro-Real Defensa Central, le n°5 du Real Madrid a fermé la porte à un départ de la Casa Blanca à court terme. « Ce serait une grosse erreur de changer de club et de quitter le Real Madrid pour n’importe quel autre club. Le Real est le meilleur club du monde, changer de club serait un pas en arrière dans ma carrière » a assuré Jude Bellingham, pas intéressé par le PSG ni par n’importe quel autre projet pour le moment.

Quitter le Real, une « erreur » pour Bellingham

Le média assure par ailleurs que l’international anglais a confirmé en privé à ses proches, y compris à ses parents, qu’il n’était pas du tout intéressé par un transfert vers le Paris Saint-Germain et cela même si Nasser Al-Khelaïfi était prêt à lui offrir un salaire équivalent à celui d’un certain Kylian Mbappé. Visiblement, le crack de la sélection anglaise a plutôt envie de retrouver le capitaine de l’Equipe de France… au Real Madrid. Un vœu qui sera peut-être réalisé l’été prochain alors que le Real a toujours la ferme envie de recruter l’ancien joueur de l’AS Monaco en tant que joueur libre à l’été 2024. La porte est en tout cas refermée pour le PSG dans le dossier Jude Bellingham et à moins d'un gros revirement dans les mois à venir, cela a peu de chances de changer.