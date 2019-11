PSG : Encore privé d’un transfert à Paris, la punition est tombée

Dans : PSG.

Un an après l’échec du dernier mercato hivernal, le Paris Saint-Germain serait de nouveau en contact avec l’entourage du Brésilien Allan. Mais contrairement à ce qui est annoncé, le milieu de Naples ne serait pas disponible.

Allan et le Paris Saint-Germain, c’est reparti pour un nouveau feuilleton. Impressionnant au Parc des Princes lors d’un match de Ligue des Champions l’année dernière, le milieu défensif de Naples avait tapé dans l’oeil du club francilien. C’est pourquoi l’ancien directeur sportif Antero Henrique avait tenté de le recruter, sans succès en raison des 90 millions d’euros réclamés pour son transfert. De quoi affecter le Brésilien, loin de son meilleur niveau depuis cette déception. Et qui n’est peut-être pas près de retrouver le moral. Car même s’il fait partie des principaux rebelles au Napoli, ceux que le patron De Laurentiis souhaite sanctionner le plus sévèrement, Allan ne sera pas forcément poussé vers la sortie.

Ce serait plutôt l’inverse si l’on en croit Paris United. En effet, le président italien aurait décidé de bloquer son milieu et la plupart des autres joueurs afin de mieux les punir. Alors que l’on évoquait un possible prêt avec option d’achat de l’international brésilien au Paris Saint-Germain, De Laurentiis ne serait pas du tout prêt à lui accorder cette faveur, pas même après avoir retenu 50 % de son salaire. Il faut dire que le dirigeant a les moyens de se montrer sans pitié avec Allan, dont le contrat expire en 2023. Si l’information se confirme, aucun Napolitain ne rejoindra le champion de France cet hiver.