PSG : Le Qatar prêt à vendre Neymar, mais à une condition !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Est-il envisageable de ne jamais revoir Neymar sous le maillot du Paris Saint-Germain, alors que la star brésilienne se débat avec son problème à la cheville et une grave affaire judiciaire ? A cette question, il est clairement difficile de répondre, même si on imagine bien que deux ans après avoir bataillé pour faire venir Neymar Jr du FC Barcelone moyennant 222ME, l'Emir du Qatar, qui dirige la manoeuvre sur ce dossier spécifique, aura du mal à se déjuger. Mais si en Espagne on pense que l'attaquant du PSG regrette d'avoir quitté le Barça, l'hypothèse d'un départ semble moins probable lorsque l'on voit cela du côté français.

Mais pour Duncan Castles, célèbre journaliste anglais spécialiste du mercato, quelque chose se trame et cela avec l'accord de Doha. « D’après mes informations, pour accepter de le faire revenir lors de ce mercato, le FC Barcelone demande à Neymar d’accepter une nette baisse de salaire par rapport à ce que le Brésilien gagne actuellement au Paris Saint-Germain. Et d’après ce que l’on me dit du côté du Qatar, c’est que l’Emir est totalement prêt à vendre Neymar cet été, à une seule condition, c’est que le PSG récupère la totalité de l’argent déboursée pour faire signer Neymar », a précise le journaliste britannique.