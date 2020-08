PSG : Le Qatar prépare une montagne d'or pour dimanche soir !

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain jouera dimanche contre le Bayern Munich la finale de la Ligue des champions. En cas de victoire, le PSG versera un bonus colossal.

Chose promise, chose due. Lorsqu’en 2013, Nasser Al-Khelaifi s’est entendu avec Zlatan Ibrahimovic au moment de négocier les primes annuelles, le dirigeant qatari du Paris Saint-Germain ne se doutait pas que ces discussions seraient peut-être appliquées sept ans plus tard. C’est en effet la star suédoise du PSG qui à la demande de ses coéquipiers avait directement négocié avec le président du club de la capitale les primes que les footballeurs parisiens devaient toucher en cas de succès suprême à la fin de la saison 2013-2014. Selon l’Equipe, en cas de victoire de Neymar et ses coéquipiers en finale de la Ligue des champions, la facture sera colossale pour le Paris Saint-Germain, mais probablement que du côté de Doha on espère qu’effectivement cela sera le cas, car cela signifiera que la quête de la Coupe aux grandes oreilles aura été fructueuse.

Pour être plus précis, c’est un chèque de 1ME par joueur que le PSG versera si Paris gagne dimanche soir contre le Bayern Munich. Dans le détail, la victoire en Ligue des champions rapportera 500.000 euros, le titre de champion de France, même si la saison n’a pas été complète, assure déjà 400.000 euros, tout comme les 50.000 euros pour la Coupe de France et autant pour la Coupe de la Ligue. Comme le rappelle le quotidien sportif, ce million d’euros que Nasser Al-Khelaifi pourrait devoir verser à chacun des joueurs est évidemment colossal, mais du côté du Real Madrid on a versé ce genre de bonus également en 2018. Reste quand même que le Paris Saint-Germain doit tout de même gagner la finale de la Ligue des champions, et ça ce n'est pas encore fait. Si c'est c'est alors, c'est une enveloppe d'au moins 20ME que Doha devra débloquer.