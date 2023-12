Deux recrues pour 50 ME, le PSG c’est le Brésil 

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Luis Campos et le PSG sont en train de partir très fort pour cet hiver, avec l'ambition de boucler deux recrues avant même la fin de l'année 2023. Pour cela, les dirigeants parisiens ont élu domicile au Brésil.

Un mercato calme au PSG ? Cela n’en prend pas la direction. Conscient des difficultés de son équipe, qui n’a pas pu finir à la première place de son groupe de Ligue des Champions, Nasser Al-Khelaïfi a visiblement donné carte blanche à Luis Campos pour s’activer sur le marché des transferts. C’est en train de se concrétiser très nettement avec deux premiers dossiers, alors que le mois de janvier n’a pas encore débuté.

Deux recrues pour rassurer Luis Enrique

Il y a tout d’abord l’arrivée de Gabriel Moscardo, qui devrait renforcer un milieu de terrain qui se retrouve très juste sur le plan comptable. Les discussions se poursuivent dans le très bon sens entre le PSG et le Corinthians, pour un montant de 25 millions d’euros, dont 3 millions d’euros de bonus. Le joueur est en tout cas déjà chaud, et sa visite récente à Paris avec sa fiancée, pour des raisons touristiques uniquement a fait savoir son entourage, laisse tout de même entendre que l’idée de séjourner dans la capitale française ne lui déplairait pas. Ce renfort au milieu de terrain pourrait en tout cas faire du bien à Luis Enrique, qui sait que le mois de janvier est toujours compliqué avec la Ligue des Champions en ligne de mire, et des joueurs qui ne doivent pas trop tirer sur la corde avant les grandes échéances.

Autre signature en discussions, et même encore plus avancée que celle de Moscardo, c’est celle de Lucas Beraldo, qui selon Foot Mercato serait même déjà bouclée. Le PSG se dit « confiant » sur la finalisation de ce transfert pour 25 millions d’euros également, avec cinq millions d’euros de bonus compris. L’accord est proche et la visite médicale pourrait même être programmée pendant la période des fêtes pour la venue de ce défenseur central courtisé par Liverpool, qui s’était déplacé pour voir et discuter avec son club de Sao Paulo ces dernières semaines. A l’heure où Presnel Kimpembe tarde à revenir, que Lucas Hernandez doit jouer à gauche et que Milan Skriniar ne rassure pas, l’idée de compter un axial de plus était une demande de Luis Enrique, appuyée par Luis Campos. Pour combler les premiers manques, le PSG a en tout cas décidé de se tourner vers le Brésil cet hiver, même s’il n’est pas encore totalement certain que l’arrivée de ces deux joueurs soit prévue dès le mois de janvier.