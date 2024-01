PSG ‍: Le Qatar n'est pas le bienvenu, un communiqué tombe

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En désaccord avec la mairie de la capitale pour la vente du Parc des Princes, le Paris Saint-Germain envisage de construire un nouveau stade à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines). Mais les élus locaux se sentent utilisés et s’opposent à l’installation du Qatar.

Le Paris Saint-Germain n’est toujours pas près d’acquérir le Parc des Princes. En conflit avec la mairie de la capitale, le club francilien se heurte au refus de la maire Anne Hidalgo qui reste néanmoins à l’écoute d’autres propositions. Pas de quoi apaiser la situation avec le champion de France en titre qui préfère envisager des alternatives. Parmi elles, l’actuel leader de Ligue 1 pense à construire son propre stade à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines). L’idée séduit certains élus locaux qui y voient un avantage sur les plans économique et médiatique.

Un simple moyen de pression ?

Mais d’autres acteurs sont beaucoup moins emballés. En effet, les maires de Coignières (Didier Ficher, SE), Guyancourt (François Morton, DVG), Magny-les-Hameaux (Bertrand Houillon, DVG) et Trappes (Ali Rabeh, Génération.s) ont écrit une tribune commune pour se plaindre du plan du Paris Saint-Germain. Pour commencer, les mécontents estiment que le club se sert de la piste Montigny-le-Bretonneux pour « forcer la vente du Parc des Princes ». Une situation inacceptable pour ces maires qui refusent de voir l’agglomération « instrumentalisée dans le bras de fer qui oppose les propriétaires qataris du PSG et la ville de Paris ».

« Nos administrés méritent mieux que de faire l’objet d’un jeu de poker menteur derrière des portes closes », ont-ils ajouté, avant d’énumérer des arguments écologiques comme la venue de milliers de véhicules les jours de match. Les maires concernés demandent donc au Paris Saint-Germain de rester au Parc des Princes, « un stade qui n’attend qu’à être modernisé et qui fait le bonheur de ses supporters depuis plus de 50 ans ».

La réponse de Nasser Al-Khelaïfi à la mairie de Paris, qui ne souhaite pas que les Qataris rachètent le Parc des Princes. 🥶



“Il ne veut pas qu’on le rachète parce qu’on est qatari, c’est juste parce que nous sommes le Qatar, nous sommes arabes.



C’est grave de dire cela. Je ne… pic.twitter.com/YJsoPyb9Kv — Footballogue (@Footballogue) January 9, 2024

Enfin, le communiqué s’attaque directement aux propriétaires du club. « Ce projet est porté par le Qatar, pays dont la stratégie de puissance et la proximité avec les pires groupes terroristes devraient appeler à tout le moins à la plus grande vigilance. Nous nous étonnons de la grande collusion affichée par Mme Pécresse et M. Fourgous à son endroit, et de leur empressement à servir ses intérêts », ont osé les quatre maires, au risque de provoquer la colère du président parisien Nasser Al-Khelaïfi.