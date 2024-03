PSG ‍: Le Qatar invité à arroser le championnat de France

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’été dernier, le PSG n’a pas hésité à lâcher 50 millions d’euros pour recruter Bradley Barcola en provenance de l’OL. C’est vers cette direction avec des transferts en Ligue 1 que le Qatar doit définitivement se tourner.

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain il y a plus de dix ans, le Paris Saint-Germain a de temps en temps recruté des joueurs en Ligue 1. Blaise Matuidi, Kylian Mbappé ou plus récemment Bradley Barcola par exemple. Mais qu’on se le dise, le Qatar et les différents directeurs sportifs et entraîneurs qui se sont succédé sur le banc du club parisien n’ont pas fait du recrutement des joueurs évoluant en Ligue 1 une priorité. Le transfert de Bradley Barcola en provenance de l’OL est une réussite et cela doit inciter le PSG à investir plus massivement sur des joueurs évoluant dans le championnat de France. C’est tout du moins le conseil délivré par Karim Bennani dans l’Equipe de Greg. Selon le journaliste, le club de la capitale a tout intérêt à recruter en France afin que l’argent circule parmi les clubs français et que les concurrents du PSG puissent se renforcer et améliorer le niveau de compétitivité de la Ligue 1.

« Quand on regarde l’évolution du PSG par rapport aux salaires, je trouve qu’ils font moins de folie qu’avant. Quand on donne un salaire mirobolant à Messi, Sergio Ramos ou consort, je trouve que ça n’a aucun sens pour des joueurs en fin de carrière. Là, ils font des investissements, ils vont chercher Ousmane Dembélé avec un gros salaire mais c’est un international français, ça me parle. Même pour Nordi Mukiele, qu’ils aillent chercher un joueur comme lui, ça ne me dérange pas. Oui à 700.000 euros mais à l’échelle du club, c’est correct, ça ne me dérange pas. Là où je trouve que le PSG aurait tout à gagner, c’est qu’ils devraient faire comme l’OL le faisait il y a quelques années, à savoir investir dans le championnat de France afin que les autres clubs soient plus compétitifs eux aussi. Barcola recruté 50 millions d’euros à Lyon, ça c’est bien ! Ça a remplumé Lyon, c’est un bon coup pour le PSG et l’argent est resté dans le championnat de France » a analysé le journaliste de la Chaîne L’Equipe, qui adorerait voir Paris adopter une stratégie similaire à celle de l’OL des années 2000 en recrutant lors de chaque mercato un ou deux joueurs du championnat de France.