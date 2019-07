PSG : Le Qatar humilie Neymar, Barcelone est sidéré !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Plus les jours passent et plus les médias espagnols, et plus précisément catalans, commencent à envisager un échec du Barça dans le dossier Neymar, la probabilité de voir la star brésilienne du Paris Saint-Germain rester en L1 augmentant au fil du temps. Mais pour le quotidien Sport, dans ce fiasco, il y a un seul perdant, il s'agit de Neymar Jr, lequel se ferait actuellement humilier par l'Emir du Qatar. Pour Josep Maria Casanovas, il est évident que le scénario actuel est un terrible camouflet pour l'international brésilien qui est en train de perdre sur l'ensemble des tableaux.

Et le journaliste catalan de se lancer dans un constat terrible pour le clan Neymar. « Au Barça, personne ne parle de Neymar pour la simple raison qu’ils ne savent pas quoi dire. Parfois, il vaut mieux se taire que de se ridiculiser. Le Barça est prisonnier de la stratégie du PSG, laquelle est décidée au Qatar. Les cheikhs ne donnent pas la balle à Bartomeu. Ils n'ouvrent pas la porte à la négociation, ils ne le laissent pas bouger. Ils l'ignorent avec silence. Et c’est pire encore avec le joueur. Ils méprisent Neymar, le marginalisent et l'ignorent. Ils l'ont emmené en Chine comme s'il s'agissait d'une valise, d'un colis suspect. Neymar pouvait rester à Paris pour continuer sa rééducation, mais ils l’ont obligé à se rendre à la tournée (...) Tuchel le laisse à l'hôtel. Ses coéquipiers du PSG le traitent comme s'il en était un joueur de plus, ce qui blesse son orgueil. Et le club lui impose un silence sur son avenir qui ne laisse présager rien de bon. Neymar pensait qu'il avait plus de pouvoir qu'il n'en avait réellement. Et il commence à être nerveux. La stratégie qui a bien fonctionné au Barça ne fonctionne pas à Paris. Parler avant le projet de loi et menacer de partir est une tactique qui ne fonctionne pas avec les Qataris (...) Le feuilleton Neymar peut se terminer en fiasco, une fin décevante sans que rien ne se passe », écrit Josep Maria Casanovas, pas tendre avec Neymar. Mais la réalité des faits lui donne pour l'instant totalement raison.