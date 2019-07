PSG : Le Qatar fait pleuvoir de l'or sur Paris, il s'en fout

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Il y a une dizaine de jours, Jürgen Klopp faisait un point complet sur le mercato de Liverpool, indiquant notamment que la stratégie des Reds n’était pas de dépenser 300 ME à chaque intersaison. Ce week-end, le coach allemand, dont l’équipe a été balayée par Naples en match amical (3-0), en a remis une couche. Et cette fois, le vainqueur de la Ligue des Champions 2019 balance des noms, et pointe notamment du doigt quatre écuries européennes, qu’il accuse à demi-mot de fausser le mercato. Le PSG est évidemment concerné…

« On ne peut pas dépenser sans arrêt. Je dirais qu’il n’y a que quatre clubs qui peuvent le faire. Le Real, le Barça, Manchester City et le PSG. Peu importe ce dont ils ont besoin, ils le font. Je ne suis pas du tout jaloux ! Mais cette année, ce n’est pas la fin de Liverpool » a indiqué le charismatique manager allemand, dont les propos ne manqueront pas de faire réagir. D’autant que depuis deux ans, on ne peut pas vraiment dire que le Paris Saint-Germain dépense n’importe comment. Cet été par exemple, le club francilien a quasiment réalisé autant de ventes que d’achats. Jürgen Klopp serait donc bien inspiré de réviser ses fiches.