PSG, le Qatar en a marre ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG ne force pas les choses au mercato, et l'immobilisme de la direction répond aussi à une volonté claire de l'actionnaire principal, assez dégoûté par ces dernières années.

Mercato très discret pour le Paris Saint-Germain alors que le championnat reprend dans 20 jours. Le départ de Kylian Mbappé est pour le moment le grand évènement de l’été à Paris, où une nouvelle star s’est envolée après Sergio Ramos, Neymar et Lionel Messi il y a un an de cela. Résultat, en dehors du succès populaire que peut avoir Kang-In Lee en Asie, les stars ne sont plus là dans la capitale. De grosses économies sur le plan financier, et un projet axé sur les jeunes à fort potentiel et les internationaux français pour permettre au public d’identifier à son équipe. Telle est la stratégie pensée par QSI, qui gère le PSG et a par le passé dépensé sans compter pour s’offrir les joueurs les plus prestigieux de la planète, même si parfois cela ressemblait plus à du marketing (Beckham, Daniel Alves, Buffon…) qu’à du football.

Le Qatar et les stars du foot, c'est fini

A l’image de cet été très calme, le PSG ne défraye plus la rubrique mercato avec des achats fous. Cela viendra peut-être d’ici la fin du mois d’août, car il va tout de même falloir compenser la perte d’un joueur comme Mbappé, meilleur buteur de l’histoire du club parisien. Mais à l’heure actuelle, L’Equipe est très claire dans son édition de ce lundi, le Qatar n’a plus envie de faire des dépenses somptueuses pour des paillettes, et cela s’est déjà traduit par un comportement qui démontre que le PSG tout seul, n’intéresse plus tant que ça l’Emirat.

Ainsi, le pays gazier a récemment tout tenté pour s’offrir Manchester United, avant de perdre le rachat dans la dernière ligne droite face à Sir Jim Ratcliffe, ce qui a eu le don d’agacer beaucoup au Qatar. Sans compter le fait qu’une partie de l’actionnariat du PSG a été vendu à Arctos Partners, officiellement pour gérer plusieurs domaines cruciaux comme l’histoire du Parc des Princes ou le futur stade du PSG. Mais dans ses autres investissements, le pays du Golfe n’est pas du genre à céder des parts facilement pourtant.

Le comportement de certains joueurs du PSG par le passé, a visiblement pesé dans la réflexion de QSI. « C’est bien le chemin choisi par la direction des champions de France, en droite ligne avec l’état d’esprit de l’actionnaire, lassé des caprices à répétition de ses vedettes surpayées et bien plus intéressé par sa tentative de rachat (avortée) de Manchester United que par l’actualité parisienne ces deux dernières années », lance ainsi le quotidien sportif, qui souligne que le PSG est désormais décidé à totalement mettre derrière lui la période des stars, qui a surtout servi à gonfler le chiffre d’affaires et s’assurer de juteux revenus pour que la planète football mette le Paris SG sur la carte.