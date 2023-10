PSG ‍: Le Qatar déclenche l'opération Mbappé 2025

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le PSG en juin, Kylian Mbappé va faire l’objet de discussions dans les semaines à venir pour une prolongation. A l’heure où le Real Madrid est attentif à la situation, Paris pousse pour garder sa star.

Cet été, le feuilleton Kylian Mbappé a tenu en haleine les observateurs du football et du Paris Saint-Germain. Refusant de prolonger ou de partir, l’international tricolore a été mis à l’écart sur décision du président Nasser Al-Khelaïfi. Privé de tournée asiatique et envoyé dans le loft, le capitaine de l’Equipe de France a été réintégré au lendemain de la première journée de Ligue 1, un match nul sur la pelouse du Parc des Princes contre Lorient (0-0). Pour obtenir sa réintégration, Kylian Mbappé a renoncé à de juteuses primes de fidélité dont le total atteignait une somme proche de 100 millions d’euros.

Mais l’ancien Monégasque n’a pas donné son feu vert pour prolonger, comme pouvait l’espérer les dirigeants du PSG. Depuis, c’est le calme plat à ce sujet mais pour l’état-major du Paris Saint-Germain, il faut agir en urgence pour tenter de prolonger le contrat de « KM7 ». Et pour cause, dès le mois de janvier, Kylian Mbappé sera autorisé à négocier avec les clubs de son choix dans l’optique d’une signature libre en juin prochain. Le Real Madrid attend patiemment ce moment, Florentino Pérez ayant l’ambition ultime de recruter Kylian Mbappé pour zéro euro à l’été 2024. C’est ainsi que selon les informations de Don Balon, les dirigeants qataris du PSG ont passé la seconde et ont démarré les discussions avec l’entourage de l’international tricolore.

Une prolongation d'une saison pour Mbappé au PSG ?

Le Paris Saint-Germain a conscience qu’il sera difficile de faire signer à Kylian Mbappé un contrat long terme. C’est pourquoi le club de la capitale a amorcé des premières discussions autour d’une prolongation d’une saison, soit jusqu’en juin 2025. L’idée pour le PSG est de parvenir à un accord avec Mbappé afin de le garder une saison de plus ou de le vendre cet été. Mais l’urgence absolue est de signer un nouveau contrat pour que l’ancien Monégasque ne parte pas libre dans huit mois, ce qui représenterait une véritable catastrophe industrielle pour l’économie du PSG. Reste maintenant à voir si de son côté, Kylian Mbappé sera sensible aux arguments de Nasser Al-Khelaïfi et de l’Émir du Qatar ou si comme il a l’intention de le faire depuis plusieurs semaines, il partira libre de tout contrat en juin prochain.