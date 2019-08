PSG : Le Qatar accusé, les milliardaires ont peur de Doha

Dans : PSG, Ligue 1, ASSE.

Depuis l’arrivée du Qatar au Paris Saint-Germain, difficile pour les autres équipes d’exister et de remporter les coupes nationales ou plus difficile encore, le championnat. Cela a bien évidemment été réalisé par Montpellier ou Monaco en Ligue 1. Mais selon Bernard Caïazzo , membre du conseil d’administration de la LFP et président du syndicat Première Ligue regroupant les principaux clubs de Ligue, il est évident que la présence de QSI dans la capitale française tue complètement la concurrence en Ligue 1.

« Les investisseurs font en fonction de leurs moyens. Et le Qatar et Monaco continuent à investir. C’est impossible d’arriver en espérant concurrencer le PSG, dont les propriétaires ont dépensé plus de 1 milliard d’euros. Tout le monde n’a pas la même puissance économique qu’eux. Il ne faut pas oublier non plus qu’après les Qatariens, la 2e puissance financière de L1, c’est Pinault à Rennes. Qui dit que Ratcliffe va mettre énormément d’argent à Nice ? La puissance financière des investisseurs fait une différence, mais aussi leur volonté de faire jouer cette puissance à fond ou non » a commenté le dirigeant de l’AS Saint-Etienne dans les colonnes du Parisien, regrettant un peu cette toute puissance des gros investisseurs en France.