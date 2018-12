PSG : Le PSG fouette L'Equipe, Pierre Ménès applaudit

Dans : PSG, Ligue 1.

Quelques minutes seulement se sont écoulées vendredi soir entre la sortie d'un article sur L'Equipe concernant Neymar et Kylian Mbappé, et la réponse brutale du Paris Saint-Germain, qui estime que le quotidien sportif ne fait plus vraiment son travail, mais se contente de tirer à vue sur le PSG quand ça l'arrange. Une riposte qui fait évidemment le bonheur des supporters du Paris SG, lesquels se plaignent depuis bien longtemps de l'attitude de L'Equipe vis-à-vis de leur club préféré, surtout quand des matches décisifs se profilent.

Mais il n'y a pas que les fans parisiens qui applaudissent la réaction sans détour du Paris Saint-Germain. Via Twitter, Pierre Ménès, ancien journaliste du quotidien sportif, a visiblement apprécié que le PSG riposte. « Une réaction. Enfin. Je commençais à désespérer. On peut effectivement se poser beaucoup de questions (...) Je suis parti depuis 13 ans tout à changé la bas et pas en bien », a lancé le consultant de Canal+, qui ne va pas se faire que des amis au sein de son ancienne rédaction. Mais on peut clairement penser que cela n'empêchera pas Pierre Ménès de dormir.