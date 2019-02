PSG : Le PSG file en Belgique et repère un buteur brésilien

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

Recruter des stars et notamment au milieu de terrain, c’est la volonté première du Paris Saint-Germain, qui a bien compris le désir de son entraineur de faire signer une sentinelle.

Le club de la capitale a fait le forcing sans réussite pour Frenkie De Jong, et il repart déjà au travail pour l’été prochain. Mais historiquement, Paris a aussi montré sa capacité à dénicher des joueurs encore méconnus du grand public, mais qui réussissent à grandir avec le PSG. Ce fut le cas de Marco Verratti, Thomas Meunier, Marquinhos ou désormais Kehrer. C’est pourquoi les recruteurs parisiens cherchent aussi la perle rare dans des matchs moins prestigieux. La Dernière Heure révèle ainsi que le PSG est allé superviser la rencontre d’Europa League entre le RB Salzbourg et Bruges la semaine dernière en Belgique.

Ce court déplacement a permis d’observer deux joueurs : le milieu défensif Diadié Samassékou qui impressionne avec le club autrichien, et, plus surprenant, l’attaquant brésilien du FC Bruges, Wesley. Ce dernier, âgé de 22 ans et arrivé depuis le championnat de Slovaquie, monte en puissance avec le club brugeois et aurait même fait l’objet d’une offre de plus de 20 ME d’un club chinois il y a quelques jours. Mais son désir est de continuer en Europe, alors qu’Arsenal et Everton se sont renseignés sur lui ces derniers jours. Une preuve que le PSG est à l’affût, même à un poste pas forcément considéré comme prioritaire.