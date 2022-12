PSG : Le prix du Stade de France tombe, le Qatar s’étouffe !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Ces derniers jours, le rachat du Parc des Princes par le PSG a fait l’actualité mais pour l’heure, les désaccords sont nombreux entre le club et la ville de Paris.

Il y a quelques temps, le Paris Saint-Germain a proposé une somme avoisinant les 50 millions d’euros pour le rachat du Parc des Princes. Une offre ridicule aux yeux de la mairie de Paris, et notamment pour le premier adjoint Emmanuel Grégoire, qui avait fustigé l’offre du PSG dans les colonnes du Parisien. « Le PSG en propose 40 millions d’euros. C’est moins cher que Paredes. Franchement ?! Vous pensez vraiment que le Parc vaut moins que Leandro Paredes acheté 50 millions d’euros ? Ce n’est pas sérieux. Il y a une forme de pression qui n’est pas responsable » avait-il lâché. De son côté, le Paris Saint-Germain veut devenir propriétaire de son stade afin de l’agrandir et d’y multiplier ses recettes… quitte à changer de stade ? C’est une possibilité et en toute logique, le Stade de France fait partie des pistes à explorer.

Un total qui s'élève à plus d'un milliard d'euros

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Stade de France (@stadefrance)

L’enceinte dans laquelle évolue l’Equipe de France compte 80.000 places et répond aux attentes du Paris Saint-Germain. De plus, le stade, géré jusqu'en 2025 par le consortium Stade de France associant Bouygues et Vinci pour le compte de l'État, vaut très cher. Et pour cause, son prix de vente a été fixée à 600 millions d’euros, une estimation réalisée par le service des Domaines. A en croire le quotidien national, bien que le Qatar dispose évidemment de cette somme, le Paris Saint-Germain n’a aucunement l’intention de payer un tel prix pour racheter le Stade de France. Ce n’est pas le prix brut qui fait tiquer les dirigeants du PSG mais en réalité, il y aurait trop de travaux à réaliser au Stade de France, ce qui ferait trop grossir l’enveloppe totale. Selon les estimations du quotidien national, pour payer le stade et réaliser les travaux afin de le faire répondre aux exigences des dirigeants, le Paris SG devrait payer 1 milliard d’euros pour le Stade de France. Une somme que le club de la capitale ne veut pas investir pour l’enceinte de Saint-Denis. Le feuilleton va donc se poursuivre…