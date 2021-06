PSG : Le prix de Varane, Al-Khelaïfi a sa réponse

Dans : PSG.

Désireux de quitter le Real Madrid pour donner une nouvelle direction à sa carrière, Raphaël Varane intéresse du beau monde.

En particulier Manchester United et le PSG. Si le défenseur central préfère rejoindre la Premier League et son championnat ultra-compétitif, le club français n’a pas dit son dernier mot. A chaque marché des transferts, il démontre qu’il est capable d’attirer des grandes stars, en dépit du fait que la Ligue 1 fasse moins rêver que les autres championnats. C’est pourquoi le PSG étudie sérieusement la possibilité de faire signer l’ancien lensois. Avec un an de contrat restant, Varane pourrait ainsi revenir à un prix abordable, lui qui est au plus haut niveau depuis 10 ans, mais n’a finalement que 28 ans. Marca révèle ainsi que Nasser Al-Khelaïfi est entré en contacts avec Florentino Pérez ces derniers jours, et ce n’est pas pour discuter de l’éventuel transfert de Kylian Mbappé. Ce serait bien pour prendre la température au sujet d’un autre international français qu’est Raphaël Varane.

Et le géant espagnol n’est visiblement pas fermé à une vente, plutôt que de laisser partir son défenseur central pour zéro euro dans un an. Toutefois, le tarif n’est pas donné, puisque le Real réclame 50 ME pour laisser partir le Français. C’est en tout cas la somme attendue par la Maison Blanche pour laisser filer un cadre du vestiaire, quatre fois vainqueur de la Ligue des Champions, et dont l’expérience pourrait être précieuse pour aider le Paris SG à remporter la Coupe aux grandes oreilles. Il reste à connaître l’avis du Paris SG, qui a des poches bien remplies pour cet été, mais ne pourra peut-être pas dire oui à tout. Surtout à un poste où Marquinhos et Presnel Kimpembe donnent satisfaction, même si derrière les deux titulaires, c’est beaucoup moins convaincant.