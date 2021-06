Real : Varane suit Ramos et quitte Madrid

Dans : Liga.

Après Sergio Ramos, Raphaël Varane va lui aussi quitter le Real Madrid. Il l’annoncera à la fin de l’Euro, et Manchester United est persuadé de le récupérer.

La charnière centrale du Real Madrid quatre fois vainqueur de la Ligue des Champions a été totalement démantelée en 24 heures. Au lendemain de l’annonce par Sergio Ramos de son départ de la Maison Blanche, alors qu’il était en fin de contrat, Raphaël Varane a décidé d’en faire de même, annonce le journaliste Sergio Quirante, qui travaille pour la télévision espagnole GOL. « Raphaël Varane va communiquer sa décision après l’Euro, mais son intention est claire, c’est de quitter le Real Madrid », a lancé l’informateur, persuadé que c’est la fin d’un cycle qui se joue chez les Merengue. Toutefois, la situation est beaucoup plus complexe que celle de Sergio Ramos, puisque le défenseur français a encore un an de contrat avec le club présidé par Florentino Pérez.

Cela veut donc dire qu’un transfert se prépare, et selon la presse anglaise, ce ne serait pas le PSG qui se trouverait en position de force. Son arrivée à Manchester United est de plus en plus probable, même s’il faudrait débourser plus de 50 ME pour le faire venir. A noter que Chelsea, champion d’Europe en titre, est aussi sur les rangs, même si ce sont bien les Red Devils qui sont les plus pressants et les plus convaincants sur le plan de l’offre salariale. Concernant le PSG, un retour en France pour l’ancien lensois n’est pas considéré comme une priorité à l’heure actuelle. En tout cas, le champion du monde 2018 semble avoir fait son choix, et c’est toute la défense du Real qui va devoir être changée. L’arrivée de David Alaba va déjà dans ce sens, même si la quête d’un nouvel arrière central est désormais l’une des priorités de Carlo Ancelotti en vue de la saison prochaine.