PSG : Le premier renfort du mercato d'hiver déjà connu au PSG ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Il y a un mois jour pour jour, le mercato d'été venait de s'achever et du côté du Paris Saint-Germain cette période des transferts ne suscitaient pas le même enthousiasme que celui totalement hallucinant de l'été 2017. Cependant, la compétition a commencé et c'est désormais du côté du mercato d'hiver que les regards se tournent au PSG. Et si l'on croit Sabela Pagliari, journaliste brésilienne qui couvre l'actualité du Paris SG, le premier renfort parisien est probablement déjà connu.

« Paqueta au PSG, cest une information qui commence à bouger au Brésil. C'est un très bon jeune joueur de Flamengo qui joue dans une position qui manque au PSG, c'est-à-dire au milieu de terrain en sentinelle. D'après mes échos, c'est possible qu'il vienne à Paris dans le prochain mercato d'hiver. On n'a pas encore un prix fixé, mais c'est cher. Au Brésil, il y a aussi l'information que le clan brésilien essaie de faire la proximité avec le PSG et Tuchel. J'ai l'impression que les joueurs s'inquiètent et veulent que l'équipe soit plus forte et souhaitent que le PSG se renforce pour le mercato d'hiver », explique cette journaliste évidemment proche du clan brésilien du Paris Saint-Germain.