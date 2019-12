PSG : Le Paris SG flingue le Real, c'est pour le bien de Mbappé

Dans : PSG.

C’est bien connu, au contraire du FC Barcelone, le Real Madrid entretient de bons rapport avec le PSG.

Les deux présidents se connaissent bien et ne s’attaquent jamais frontalement. En revanche, en coulisses, sur fond de questions sur l’avenir de Kylian Mbappé, cela peut taper fort. Nasser Al-Khelaïfi, qui sait que son joyau est ardemment désiré par Zinedine Zidane et Florentino Pérez, rêve de marquer un grand coup en bouclant la prolongation de contrat du champion du monde. Cela ne sera pas pour les prochains mois, puisque l’attaquant du PSG veut savoir ce que son club a dans le ventre en Ligue des Champions avant de se décider à faire le grand saut, qu’il semble promis à effectuer un jour.

Outre les négociations de salaires, de primes, de leadership entre le PSG et Mbappé, les dirigeants franciliens n’hésitent pas à utiliser toutes leurs armes. Et notamment une partie assez osée où, selon France Football, Kylian Mbappé s’est fait expliquer que le Real Madrid n’était plus capable de gagner la Ligue des Champions, et se trouvait au coeur d’une période de transition délicate pour la Maison Blanche depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Le fait que le Real Madrid a en effet perdu son titre européen la saison passée et ne semble pas encore avoir donné sa pleine mesure avec Eden Hazard, fait partie des arguments pour conserver le natif de Paris dans la capitale française. Au moins une saison de plus, car il sera difficile de faire croire plus que cela à Mbappé que le Real Madrid est un club de D2 européenne.