PSG : Le Parc des Princes à 60.000 places, pression maximale sur Nasser !

A six ans des Jeux Olympiques de Paris, la municipalité de la capitale a désormais quelques mois pour décider des différents aménagements qui feront l'objet d'une loi afin d'avoir la certitude qu'ils seront réalisés en 2024. Et l'un des dossiers chauds concerne bien évidemment le Parc des Princes que la ville de Paris souhaite voir passer de 48.000 à 60.000 places. Dans Le Parisien, l'adjoint aux sports annonce qu'il veut rapidement avancer avec le Paris Saint-Germain sur ce sujet.

Un message très clair est ainsi envoyé à Nasser Al-Khelaifi. « La perspective olympique rend le calendrier plus sensible. Avec les JO, vous ne pouvez pas prendre 3 mois de retard sur le chantier puisque vous devez obligatoirement avoir terminé les travaux en 2024. Et six ans de procédure, c'est court sur un chantier comme celui-là. Idéalement il faudrait même livrer le Parc agrandi fin 2023 et il faut intégrer que le Stade de France pourrait être en travaux en même temps. Si le PSG a besoin de fermer son stade pendant deux ans, et que le SDF est en travaux, comment vous faîtes ? », s’interroge Jean-François Martins, qui veut vite connaître les intentions de Nasser Al-Khelaifi. Car si le PSG a bien l'intention de moderniser son stade, il n'est pas encore certain que l'urgence soit décrétée sur ce sujet, alors que le club de la capitale travaille déjà sur la construction de son futur centre de formation.