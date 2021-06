Brésil : Neymar le nouveau Roi, Pelé s’impatiente

Dans : Foot Mondial.

Décisif avec le Brésil depuis le début de la Copa América, Neymar fonce tout droit vers le record de Pelé. Une performance qui enchante la légende de la Seleção, séduite par les qualités et par la personnalité du milieu offensif du Paris Saint-Germain.

Alors que sa saison est club s’est terminée sur une déception, avec la perte du titre en Ligue 1 au profit du LOSC, Neymar a entamé la Copa América de la meilleure des manières. Le meneur de jeu du Paris Saint-Germain a été l’un des grands artisans des deux victoires du Brésil contre le Venezuela (3-0) et le Pérou (4-0). Lui qui a inscrit un but lors de chacune de ces rencontres. Neymar atteint ainsi la barre des 68 réalisations en sélection et continue de se rapprocher du record de Pelé (77 unités).

Ce n’est évidemment qu’une question de temps avant que le Parisien ne détrône le « Roi ». Mais contrairement à ce que l’on pourrait penser, la légende brésilienne, enchantée par la bonne humeur de Neymar, affiche son impatience. « Chaque fois que je vois ce garçon, il sourit, a souligné Pelé sur Instagram. Il est impossible de ne pas sourire en retour. C'est contagieux. Comme tous les Brésiliens, je suis toujours heureux quand je le vois jouer au football. »

L’humilité de Neymar

« Aujourd'hui, il a franchi une nouvelle étape vers mon record de buts avec la Seleção, a poursuivi Pelé. Et je l’encourage à y parvenir, avec la même joie que j'ai depuis que je l'ai vu jouer pour la première fois. » Adoubé par l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football, et pas seulement au Brésil, Neymar ne peut qu’être touché par ces commentaires. L’ancien joueur du FC Barcelone a donc pris le temps de lui répondre avec humilité. « Merci… tu seras toujours notre ROI », a réagi le leader technique de la Seleção, qui n’a pas toujours été encensé par Pelé.