PSG : Le message des supporters qui fait honte à Al-Khelaïfi

Dans : PSG, Ligue 1, Liga.

Malgré un enjeu minime, une équipe presque bis et un gros match à préparer pour mardi, le PSG a été vivement soutenu à Troyes ce samedi.

La proximité du déplacement a permis à 851 supporters parisiens de se faire entendre au Stade de l’Aube. Une soirée qui n’a encore une fois pas été si tranquille que cela dans le parcage visiteur, avec de nombreux fumigènes allumés et forcément encore une sanction à venir pour le club de la capitale. Autre incident, un supporter est tombé du parcage et s’est blessé, et il a du être hospitalisé dans la foulée après sa mauvaise chute.

De son côté, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas du tout été ravi par une pancarte qui est passée à travers les mailles de la sécurité et est restée visible pendant toute la rencontre, preuve que tout le monde ne s’en est pas indigné. Ainsi, les supporters ont pu déployer leur message « Puta Madrid », qu’il n’est pas nécessaire de traduire, ce qui est considéré comme un manque de respect auprès du club madrilène aux yeux du président parisien. Une mauvaise image pour Paris selon son dirigeant, qui aurait aimé voir ce message disparaître rapidement.