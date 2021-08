PSG : Le mercato n’est pas fini, la grosse annonce

Dans : PSG.

Le PSG a frappé fort lors de ce mercato. Mais il reste un mois et Mauricio Pochettino a fait comprendre que cela pouvait encore bouger dans le sens des arrivées.

Le PSG n’a pas forcément montré un visage très séduisant ce dimanche dans le Trophée des Champions. Face à une équipe lilloise déjà affutée, Paris a bien montré malgré lui que, sans ses meilleurs internationaux, il n’était pas encore possible de rivaliser avec le champion de France en titre. Tout cela devrait se mettre en place étant donné le profil des recrues et les stars qui viennent de reprendre l’entrainement. Pour les nouvelles recrues, le PSG travaille sur la piste menant à Paul Pogba, et peut-être celle d’un attaquant supplémentaire. Mauricio Pochettino, qui a confié en marge de la préparation de ce Trophée des Champions, qu’il avait concocté le mercato du PSG avec les dirigeants, sait donc de quoi il parle. Et l’entraîneur parisien de confier ainsi sur Amazon Prime que le dernier mois pourrait permettre à une nouvelle recrue d’arriver.

« Nous avons fait venir les joueurs que nous voulions recruter. Les dirigeants ont vraiment fait un superbe travail, ils ont travaillé très dur pour cela. Il fallait trouver le bon profil pour les postes à pourvoir, et nous avons réussi à le faire. Maintenant, quelque chose peut encore se passer d’ici la fin du marché des transferts », a prévenu l’entraineur du PSG, pour qui son effectif est suffisamment complet. Mais avec encore un mois de compétition, et des possibles départs encore en vue, Leonardo a certainement quelques dossiers sous le bras en cas de besoin. Les dossiers menant à Paul Pogba ou à un attaquant axial, pourraient ainsi se développer dans les prochaines semaines.