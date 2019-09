PSG : Le mercato est fini, Leonardo prépare déjà deux coups XXL

Dans : PSG, Mercato.

Renforcé par sa fermeté dans le dossier Neymar et les recrues arrivées lors du dernier jour, Leonardo entend bien battre le fer pendant qu’il est chaud. C’est pourquoi le directeur sportif du Paris Saint-Germain a désormais l’intention d’enchainer avec le dossier des prolongations de contrat. Selon Paris Fans, Thiago Silva et Marco Verratti sont bien partis pour signer un nouveau bail avec le club de la capitale. Le défenseur brésilien entame sa dernière année de contrat à 34 ans, et ne semble plus aussi monstrueux que par le passé. Mais il demeure un maillon important et devrait signer un contrat l’emmenant jusqu’en juin 2021, en baissant au passage un peu son salaire, afin que l’accord satisfasse tout le monde.

Pour Marco Verratti, recordman du genre, cela faisait bien longtemps qu’une prolongation n’était pas revenue sur le tapis. Celle-ci portera sur trois saisons supplémentaires, avec une nouvelle augmentation de salaire à la clé, même s’il ne franchira toujours pas le cap des 10 ME annuel. Il se retrouverait, à bientôt 27 ans, sous contrat jusqu’en juin 2024, et pourrait alors atteindre sereinement, en 2022, les 10 ans de présence au sein du PSG. Pas anodin pour un joueur souvent annoncé sur le départ, mais qui représente tout de même un talent unique et un joueur admiré par les supporters.