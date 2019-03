PSG : Le mercato des gardiens devient dingue au Paris SG !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2019, Gianluigi Buffon va-t-il prolonger son bail d’une saison supplémentaire, comme cela avait récemment été évoqué ? Depuis son erreur face à Manchester United, les dirigeants franciliens ne semblent plus aussi chauds, et l’Italien pourrait bien faire ses valises à l’issue de la saison. Si tel était le cas, Paris devrait alors recruter un nouveau gardien pour concurrencer Alphonse Areola. Et à en croire les informations du média turc Askam, c’est du côté de Galatasaray que Nasser Al-Khelaïfi et Antero Henrique pourraient trouver leur bonheur.

Effectivement, le Paris Saint-Germain apprécierait le profil de Fernando Muslera. Le gardien uruguayen de 32 ans est bien coté en Europe depuis son passage à la Lazio Rome, et a le profil recherché par l’état-major du PSG. Reste que pour se séparer de son gardien, Galatasaray réclame 15 ME. Une somme qui ne devrait pas effrayer Nasser Al-Khelaïfi, même si la menace du fair-play financier plane évidemment toujours sur le champion de France en titre. En cas de départ de Fernando Muslera, Galatasaray pourrait d’ailleurs piocher au PSG puisque le club turc apprécie le profil de Kevin Trapp. Mais ce dernier privilégiera certainement un transfert définitif à Francfort, où il est prêté depuis le début de la saison. Comme chaque saison à Paris, le mercato des gardiens promet en tout cas d'être mouvementé...