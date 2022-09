De retour au mercato, le Real va encore agacer le PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En échec sur la piste Milan Skriniar cet été, Luis Campos ne parvient toujours pas à digérer. Le conseiller football du Paris Saint-Germain continue de cibler le Slovaque. Mais la concurrence s’annonce beaucoup plus rude dans les mois à venir.

Drôle d’ambiance au Paris Saint-Germain. A l’image de l’entraîneur Christophe Galtier, Luis Campos reproche publiquement à Antero Henrique les nombreux départs en prêt. Selon le conseiller football, les faibles recettes en transferts définitifs ont plombé le recrutement du club francilien. A commencer par l’arrivée du défenseur central tant espéré compte tenu du schéma tactique utilisé. « Non, je ne suis pas satisfait car on n’a pas l’équilibre parfait », s’est plaint le dirigeant sur RMC vendredi.

🔴🔵 Luis Campos : "Je suis au PSG avec la conviction qu'on peut faire un travail extraordinaire, avec l'énergie d'aller à la bagarre et imposer au PSG une équipe capable de s'imposer n'importe où." #RMClive pic.twitter.com/EALVG51Y1D — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) September 16, 2022

« Quand on joue à trois défenseurs centraux depuis le début, il nous en fallait un autre, a-t-il ajouté. On n’a pas parlé qu’avec Skriniar, on a parlé avec d’autres. On n’a pas réussi à avoir le joueur qui nous manque. (...) On a des manques à des postes importants et on a des superpositions à d’autres. » Autant dire que Luis Campos va tenter d’y remédier dès cet hiver. Le défenseur central de l’Inter Milan étant sa grande priorité, on peut penser que le Paris Saint-Germain va revenir à la charge. D’autant que les Parisiens s’étaient entendus avec l’international slovaque.

Le Real parmi les obstacles

Seulement voilà, le dossier s’annonce beaucoup plus compliqué dans les mois à venir. Pour commencer, l’Inter Milan ne cache pas sa volonté de prolonger son cadre, dont le contrat expire en juin prochain. Et en cas d’échec des Nerazzurri, la source Football Insider croit savoir que Chelsea et Tottenham seront toujours à l’affût pour Milan Skriniar. Tout comme le Real Madrid ! Face au pouvoir d’attraction de la Maison Blanche et des prétendants londoniens, le Paris Saint-Germain a trouvé de sacrés concurrents. Ce qui ne risque pas de calmer Luis Campos.