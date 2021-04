PSG : Le melon de Mbappé ? Il brise le mythe !

Dans : PSG.

Le chanteur Vianney a apporté son soutien à Kylian Mbappé, souvent accusé d'avoir la grosse tête.

Kylian Mbappé est en mission. Après avoir terrassé le FC Barcelone en huitièmes de finale (quatre buts sur la double-confrontation), l'international français s'est attaqué au Bayern Munich en inscrivant un doublé à Manuel Neuer à l'Allianz Arena. Souvent critiqué pour son faible rendement lors des grands matchs avant cette saison, le Parisien a totalement inversé la tendance. Cette saison, il a inscrit huit buts en autant de matchs de Ligue des Champions, la plupart lors des matchs à élimination directe. Pourtant, une critique revient toujours avec insistance lorsque le nom de Kylian Mbappé est évoqué : son attitude. Sûr de lui, le joueur du PSG est parfois considéré comme hautain, certains n'hésitant pas à le décrire comme un joueur ayant « le melon ».

Au cours d'une interview accordée à Télé Loisirs, le chanteur Vianney a tenu à prendre la défense de Kylian Mbappé, qu'il juge comme étant un véritable prodige. « Je sais qu'on aime bien le critiquer ces derniers temps, dire qu'il prend la grosse tête… Je pense tout le contraire. Pour moi, il a une immense humilité. Il ne fait pas de vague. Il paraît assez sain et équilibré. Puis, d'avoir accompli tant de choses si jeune, d'avoir été champion du monde à moins de vingt ans, d'avoir marqué en finale, d'être un si bon footballeur et de ne pas être déstabilisé par toute la pression qui l'entoure, je trouve ça incroyable. Après la Coupe du monde, on pouvait penser qu'il ne ferait jamais mieux. Mais il fait toujours mieux. Il est monstrueux. Alors certes, il n'a pas encore la carrière d'un Ronaldo ou d'un Messi mais il est encore très jeune et il est à chaque fois surprenant. C'est ce qu'on appelle un prodige » a déclaré le coach de The Voice. Un prodige qui attise forcément les convoitises. Alors que Liverpool et surtout le Real Madrid sont de plus en plus pressants, Leonardo reste confiant concernant la prolongation de Mbappé, qui arrive en fin de contrat en juin 2022.