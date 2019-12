PSG : Le melon de Mbappé, Denis Balbir donne la vraie explication

Dans : PSG.

Frustré par ses récentes sorties en Ligue 1, Kylian Mbappé a été critiqué pour son comportement. Des commentaires injustifiés selon Denis Balbir.

Déjà considéré comme l’un des tout meilleurs joueurs au monde, Kylian Mbappé n’échappe pas aux critiques. Il est rare que l’attaquant du Paris Saint-Germain soit pointé du doigt pour ses performances, lui qui enchaîne les prestations de grande qualité cette saison. En revanche, le Français n’est pas aussi irréprochable dans son comportement. Dernier exemple le week-end dernier à Montpellier (1-3), lorsque la star parisienne a mal digéré son remplacement en fin de rencontre. Une attitude égoïste qui lui a valu un recadrage de son entraîneur Thomas Tuchel et de nouvelles accusations sur son ego démesuré.

Ce n’est pourtant pas l’avis du journaliste Denis Balbir, persuadé que Mbappé se laisse dépasser par son plaisir de joueur. « Tout le monde dit que Mbappé a pris la grosse tête mais mercredi on a vu qu’il s’éclatait dans cette équipe, a commenté le chroniqueur de But après la démonstration face à Galatasaray (5-0) en Ligue des Champions. Sans doute que le champion du monde doit travailler sur son attitude et ne plus avoir le type de réactions entraperçues à Montpellier, mais n’oublions pas qu’il file tout juste sur ses 21 ans. Mercredi, sa prestation a été géniale… A l’image de sa talonnade pour Neymar. On sent que, comme Messi ou Ronaldo, c’est quelqu’un qui a l’amour du foot. » Après tout, les deux meilleurs joueurs de la décennie sont eux aussi critiqués.