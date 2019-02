Dans : PSG, Ligue 1.

Jean-Louis Gasset connaît le football depuis très longtemps, et s'il a été l'adjoint de Laurent Blanc au Paris Saint-Germain il n'a jamais eu la chance de travailler avec Kylian Mbappé, lequel n'avait pas encore rejoint le club de la capitale à cette époque. Mais après le but inouï du jeune champion du monde français contre l'AS Saint-Etienne, l'entraîneur des Verts était visiblement épaté. Car, parfois critiqué par des consultants et des journalistes ces dernières semaines, Kylian Mbappé a répondu de la meilleure des façons, et en deux temps, avec le Paris Saint-Germain.

Après son match explosif mardi en Ligue des champions contre Manchester United, l'attaquant tricolore du PSG a marqué les esprits dimanche soir à Geoffroy-Guichard en donnant la victoire aux siens d'un geste génial. Pour Jean-Louis Gasset, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar peuvent trembler, Kylian Mbappé est parti pour devenir le numéro 1 mondial. « On a perdu sur un but venu d’ailleurs d’un joueur qui deviendra bientôt le meilleur du monde », a reconnu le coach stéphanois, qui n'a donc aucun doute sur la suite de la carrière du joueur du Paris SG. Edinson Cavani et Neymar Jr peuvent donc tranquillement se remettre, Kylian Mbappé tient la baraque en attendant, et plutôt de belle manière.