PSG : Le mariage a sauvé la carrière de Verratti

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Marco Verratti est un autre homme depuis quelques mois. Le milieu de terrain du PSG arrive enfin à enchaîner les prestations plus régulièrement. De quoi faire rêver les supporters parisiens.

Pour Marco Verratti, les matches ne durent plus 60 minutes mais bel et bien 90 comme tout autre joueur de son talent. L'Italien du PSG a longtemps été freiné par ses excès, n'arrivant pas à enchaîner les rencontres et les minutes de jeu. C'est désormais de l'histoire ancienne, notamment en ce début de saison. En effet, Verratti est le seul parisien avec Lionel Messi à avoir débuté les neuf matches du PSG cette saison. C'est un évènement inédit pour le petit hibou avec le PSG. Il semblerait que le fumeur invétéré se soit assagi, surtout depuis son mariage survenu lors de l'été 2021.

A 29 ans, le Verratti nouveau est prêt à tout exploser

Depuis lors, il n'a eu de cesse d'augmenter son temps de jeu sur une soirée comme sur le nombre de matches disputés. Les effets se ressentent déjà sur le niveau du PSG au milieu, surtout dans l'association avec Vitinha au cœur du jeu. Les belles prestations s'enchaînent et donnent de l'espoir pour les gros rendez-vous qui arrivent par la suite, à commencer par le déplacement à Lyon dimanche soir. L'ancien joueur parisien Edouard Cissé se met à rêver que Verratti puisse enfin exploiter son plein potentiel pour ces matches-là.

Christophe Galtier : « Marco Verratti est l’un des meilleurs milieux en Europe. J’ai le plaisir de l’entraîner, lorsqu’il n’est pas sur le terrain, l’équipe est totalement différente. Aujourd’hui, il est à un niveau exceptionnel ! » (touche du bois) — Media Parisien (@MediaParisien) September 17, 2022

« À cet âge-là, il est rare qu’on change. Il ne prendra pas 20 cm dans l’année, ne frappera pas et ne marquera pas plus qu’il ne le fait d’habitude. Mais en vieillissant, il a pris en maturité. La stat autour de ses neuf titularisations est intéressante. Peut-être a-t-il pris conscience qu’il devait ménager son corps. Je n’aime pas faire des suppositions, mais s’il pouvait tenir la cadence toute la saison, ce serait magnifique. Il semble prendre soin de lui, donc why not ! », a t-il confié dans une interview au journal Le Parisien. Le PSG ne crachera pas sur cette possibilité étant donné l'importance de Verratti et du milieu de terrain dans la quête d'une Ligue des champions en fin de saison.