PSG : Le maillot énerve les Ultras, manif au Parc des Princes

Dans : PSG.

Appelant au boycott du maillot 2021-2022, le Collectif Ultras Paris a déployé des banderoles devant le Parc des Princes à quelques heures de la finale de la Coupe de France.

Vent debout depuis que le PSG a présenté le maillot domicile 2021-2022, les Ultras du Paris SG exigent toujours que les dirigeants du club de la capitale retirent cette tunique réalisée par Nike sous le logo de la marque de Michael Jordan. Si dans le grand public ce maillot est plutôt très apprécié, pour les supporters parisiens, trop, c’est trop et cela ne doit pas passer. Tandis que Kylian Mbappé et ses coéquipiers préparent la finale de la Coupe de France, le CUP a exhibé des banderoles près du Parc des Princes afin d’appeler au « boycott du maillot 2021-2022 » et que le PSG « rende le maillot Hechter », les Ultras parisiens promettent de « ne pas lâcher le combat. » Une petite manifestation qui s'est déroulée sans aucun souci.

Le Collectif Ultras Paris avait déjà précisé les griefs qu'il a contre ce maillot nouvelle version. « Force est de constater qu’il ne s’agit une nouvelle fois pas d’un maillot du Paris Saint-Germain (…) Nous sommes viscéralement attachés à nos couleurs historiques, au maillot domicile dit « Hechter » et au maillot extérieur blanc à bandes verticales rouges et bleues. Nous estimons que l’identité d’un club passe par le respect de ses couleurs traditionnelles qui le font reconnaître en mille (…) Des actions contre le maillot seront réalisées jusqu’au retour de nos couleurs historiques », prévient le Collectif Ultras Paris, qui promet du sport à Nasser Al-Khelaifi si ce dernier ne change pas d'avis sur ce maillot. Reste que la commercialisation a déjà débuté et qu'on voit mal le patron du Paris Saint-Germain changer subitement d'avis sur un choix qu'il a probablement validé depuis plusieurs mois.