PSG : Le maillot 2020-2021 de Paris fuite, hip hip hip hourra

La bonne nouvelle attendue depuis bien des saisons par les supporters du PSG est confirmée ou presque, pour les 50 ans du club, le PSG et Nike ont choisi un maillot au fort goût de nostalgie. Le site Footyheadlines.com a dévoilé le maillot 2020-2021.

Lors du prochain exercice, le Paris Saint-Germain fêtera ses 50 ans, et du côté de Nasser Al-Khelaifi on semble avoir reçu 5 sur 5 le message des supporters parisiens. En effet, selon Footyheadlines.com, Nike a réalisé pour 2020-2021 un maillot qui ressemble comme deux gouttes d’eau à la célèbre tunique portée par les joueurs du PSG et qui avait été réalisée par Daniel Hechter, alors président du club de la capitale. Le retour du Paris SG à ce maillot classique, mais pas historique puisque le tout premier maillot parisien était totalement rouge, était réclamé depuis très longtemps par les fans du PSG, lesquels n’appréciaient que modérément certaines tuniques réalisés par Nike ces dernières saisons.

Selon le site spécialisé, il faudra attendre le mois de mai 2020 pour avoir l'officialisation de ce maillot revival, mais également de la ligne d'équipements qui ira avec. D'ici cette date, les supporters du Paris Saint-Germain peuvent déjà faire des économies, le prix des maillots de foot n'étant pas à la baisse ces dernières saisons, que ce soit au PSG ou ailleurs. Mais cette tunique Daniel Hechter était tellement attendue qu'elle pourrait bien battre des records de vente.