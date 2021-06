PSG : Le luxe, Al-Khelaïfi met Cristiano Ronaldo sur la touche

Dans : PSG.

Désireux de quitter la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo envisage de signer au PSG. Mais Paris a d'autres plans, pour le moment.

L’avenir de Cristiano Ronaldo n’est plus un sujet de préoccupation pour l’international portugais. Le buteur est totalement focus sur son Euro, et ce serait très mal le connaitre de croire qu’il va laisser sa concentration être perturbée par son avenir en club. Sur le départ à la Juventus Turin, CR7 est en position d’attente. Pas de quoi l’empêcher d’atteindre la barre des 109 buts avec sa sélection, le record pour un joueur avec son pays, en compagnie de l’Iranien Ali Daei. Malgré cette réussite épatante pour un joueur de 36 ans, le Turinois ne sait pas où il jouera la saison prochaine, ce qui est une première dans sa carrière. Cristiano Ronaldo a mandaté son agent Jorge Mendes pour lui trouver un nouveau club. Lassé par les échecs à la Juventus, il ne voit pas non plus d'un bon oeil le retour de Massimiliano Allegri à Turin. Raison de plus pour partir, mais encore faut-il savoir où ?

Le PSG et Manchester United sont les deux seuls clubs sur les rangs, en dehors de destinations plus exotiques que CR7 ne veut toujours pas envisager pour le moment. Son but est de gagner une nouvelle fois la Ligue des Champions, et il estime que c’est au Paris SG qu’il a le plus de chances d’atteindre son objectif, dévoile le Corriere dello Sport. Flatteur pour le club francilien, qui n’a toutefois pas répondu aux appels du pied de Jorge Mendes. Tout dépendra toujours de l’avenir de Kylian Mbappé, qui prend son temps pour se décider sur son avenir malgré les efforts de Nasser Al-Khelaïfi. En tout cas, Cristiano Ronaldo semble limiter son avenir à ces trois choix : le PSG, Manchester United, ou bien rester à la Juventus, ce qu’il est prêt à faire sans problème puisque cela l’emmènera au bout de son contrat dans un an.