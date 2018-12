PSG : Le Guen balance l'attaque qui fâche sur ce Paris SG

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Alors que certains s'inquiétaient sur l'avenir européen du Paris Saint-Germain après les trois premiers matches du PSG cette saison, et il y avait de quoi, le club de la capitale a retourné de la plus belle des manières la situation, finissant premier de sa poule. Mais pour Paul Le Guen, si le Paris SG a été renversant, notamment lors de cette nette victoire contre l'Etoile Rouge de Belgrade, il n'y a pas non plus de quoi hurler au génie. Pour l'ancien joueur et entraîneur du Paris Saint-Germain, certaines vérités doivent êtres dites.

Et Paul Le Guen de dire pourquoi il ne s'enflamme pas. « C’est une performance de terminer premier de cette poule, après ce n’est pas un exploit compte tenu de l’effectif du Paris Saint-Germain. Ils réussissent à réunir des talents exceptionnels, on l’a vu à Belgrade avec Mbappé, Neymar et les autres. Donc c’est une performance, bravo à eux. Je trouve qu’ils sont dans les temps, mais il reste des interrogations. C’est une équipe capable d’avoir des fulgurances, de jouer par séquence, mais c’est une équipe qui a des trous dans le match comme on l’a encore vu en début de deuxième période contre l’Etoile Rouge. Mais c’est une telle somme de talents qu’il y a tout de même de quoi être optimiste », a confié, sur la chaîne L'Equipe, un Paul Le Guen qui depuis la remontada, qu'il commentait sur Canal+, a du mal à être totalement euphorique avec le PSG.