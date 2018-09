PSG : Le grand Paris mise sur lui, Tuchel a du mal à y croire

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Assez méconnu en France avant sa signature au Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel fait plutôt bonne impression en ce début de saison, d’autant que le club de la capitale a remporté ses cinq premiers matchs de Ligue 1. Il faut dire que l’ex-entraîneur du Borussia Dortmund est réputé en Europe. La preuve, le Bayern Munich souhaitait en faire son entraîneur au début de l’été, comme Thomas Tuchel l’a confirmé dans une interview accordée à L’Equipe.

« Oui, j’ai été surpris d’être contacté par le PSG. Avec le Bayern, il y a eu des contacts c’est vrai. Leur proposition est arrivée trop tard, j’avais déjà décidé de rejoindre le Bayern Munich. Mon choix après Dortmund était très clair, c’était quelque chose que j’avais au plus profond de moi, dans le ventre : si j’ai la chance d’avoir une expérience à l’étranger, je dois essayer. C’était clair avec ma famille, mon staff et pour moi. Paris, c’était spécial, ça a été une belle surprise. J’ai pris des informations sur l’intérieur du club car de l’extérieur, ce n’était pas forcément logique que les dirigeants m’approchent. Mais j’étais très heureux que les dirigeants se montrent très ouverts et que je corresponde à ce qu’ils cherchaient » a confié un Thomas Tuchel presque surpris d’avoir signé dans un club du calibre du Paris Saint-Germain cet été. Pour rappel, le nom de l’Allemand avait également circulé à Chelsea au cœur de l’été, preuve qu’il était très courtisé.