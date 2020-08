PSG : Le Graët allume Leonardo le pleurnicheur

Dans : PSG.

Cette semaine, Leonardo s'est plaint de l'attitude des autorités du football en France et le patron de la FFF a décidé de lui répondre.

Présent vendredi soir à Turin où il a assisté à la qualification de Lyon face à la Juventus, Noël Le Graët sera très certainement à Lisbonne ce mercredi afin de suivre le quart de finale de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et l’Atalanta Bergame. S’il n’a pas l’intention de polémiquer inutilement avec Leonardo, le président de la Fédération Français de Football admet quand même dans L’Equipe qu’il n’a pas trop apprécié les propos de Leonardo cette semaine. Le directeur sportif brésilien du PSG s’en était pris directement à lui concernant le calendrier de la reprise du football en France. « La Coupe de France, on l’a jouée, peut-être pour faire plaisir au président (...) On a une Ligue 1 qui va commencer le même jour que la finale de Ligue des champions », avait notamment confié le dirigeant parisien.

Pour Noël Le Graët, le directeur sportif du Paris Saint-Germain se trompe de combat. « Leonardo m'agace un peu gentiment. Je n'ai pas compris sa sortie, cette semaine sur la date de la finale de la Coupe de France. Ce n'était pas possible de faire jouer les finales à une autre date. On était bien obligé d'engager les équipes françaises sur les dates autorisées par l'UEFA. Il ne faut pas oublier que Saint-Etienne avait encore une chance de se qualifier pour une coupe d'Europe. Le seul regret, c'est la blessure de Mbappé. Et, évidemment, toute la France est déçue pour lui (...) Mais je trouve le PSG costaud. Leonardo, heureusement qu'il a eu deux grands matches pour se préparer. Ce n'est pas en gagnant 7 ou 8-0 tous les matches amicaux que le PSG aurait été prêt », lance le président de la Fédération Française de Football, histoire de calmer son vieil ami Leonardo.