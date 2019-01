PSG : Le futur Cristiano Ronaldo joue à Paris, c'est une star qui le dit

Dans : PSG, Foot Europeen, Foot Mondial.

Appelés à succéder à Lionel Messi et à Cristiano Ronaldo à l’avenir, Neymar et Kylian Mbappé restent pour l’instant derrière les deux extraterrestres. Il faut dire que l’un performe à la Juventus Turin tandis que l’autre marche littéralement sur la Liga avec le Barça depuis le début de la saison. Néanmoins, Paulo Dybala estime que les deux stars du Paris Saint-Germain seront bientôt les deux plus grandes stars de la planète, et qu’ils se disputeront un jour le statut de meilleur joueur du monde. Et oui, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ne sont pas éternels…

« L’après Ronaldo / Messi ? Je crois que Neymar est bien placé parce qu’il fait de très bonnes choses. Mbappé aussi, il est encore plus jeune et déjà très impressionnant. Je l’ai connu quand il était à Monaco. On l’a affronté en demi-finale de Ligue des Champions avec la Juve et on l’a vu encore en Coupe du Monde. Tout le monde a vu la grande compétition qu’il a faite. Et pour un joueur de son âge ça veut dire beaucoup. Mais bon je pense que pour l’instant Messi et Cristiano restent les numéros 1 » a expliqué, sur TF1, l’international argentin, lequel semble particulièrement impressionné par la précocité de Kylian Mbappé.