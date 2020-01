PSG : Le feuilleton Cavani influencé par les supporters ?

Dans : PSG.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en juin prochain, Edinson Cavani pourrait finalement faire ses valises dès le mercato hivernal.

En effet, l’Atlético de Madrid souhaite devancer la concurrence de Manchester United ou encore de Chelsea en payant une indemnité au Paris Saint-Germain afin de recruter Edinson Cavani dès le mois de janvier. Conscient que le Matador n’est pas heureux avec un statut de remplaçant, le PSG ne s’opposera pas à son départ au mois de janvier. Mais cela serait néanmoins dommageable selon Éric Di Meco, lequel a par ailleurs indiqué sur RMC que les supporters pourraient bien avoir un rôle majeur à jouer dans ce dossier.

« Ce serait dommage qu’il parte cet hiver, car s’il part maintenant il partirait par la petite porte. En revanche, si je me mets du côté de Paris, et surtout côté Tuchel, le cas Cavani est devenu très embêtant. Quand tu vois ce qu’il se passe au Parc à chaque match avec les banderoles, quand tu te rends compte que dans la hiérarchie il passe derrière Icardi, il passe même derrière Mbappé. Là on nous explique qu’on aura besoin de Cavani si le PSG veut jouer à quatre attaquants (…) Ce n’est pas un joueur que Tuchel aime. J’ai l’impression que la gestion du cas Cavani va devenir de plus en plus tendue parce que les supporters sont tous derrière Cavani » a indiqué le consultant, persuadé que le Paris Saint-Germain ferait une erreur en se séparant de l’Uruguayen dès le mois de janvier.