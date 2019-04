PSG : Le doublé ou la catastrophe, Pierre Ménès supplie Mbappé

Dans : PSG, Coupe de France.

Opposé au FC Nantes ce mercredi, le Paris Saint-Germain part largement favori dans sa demi-finale de Coupe de France.

Avec un minimum d’implication, les Parisiens devraient être en mesure de s’imposer au Parc des Princes. Et de rejoindre Rennes, tombeur de l’Olympique Lyonnais (2-3) mardi, en finale au Stade de France. Qualification du PSG, c’est aussi le pronostic de Pierre Ménès qui, malgré les absences dans le secteur offensif de Thomas Tuchel, compte sur Kylian Mbappé pour sauver une saison plutôt mitigée.

« La réserve du PSG va accueillir Nantes. Pourquoi la réserve ? Parce que Neymar, Cavani, Draxler, Di Maria ne sont pas là, et qu'évidemment, on l'a vu à Toulouse, l'impact offensif du PSG ne repose que sur les épaules, pas si frêles d'ailleurs, de Mbappé, qui a encore mis un but extraordinaire à Toulouse, a commenté le consultant pour Unibet. On l'a tous remarqué, ce n'est pas Choupo-Moting qui va marquer des buts... »

Ménès attend Paris au tournant

« Nantes est une équipe qui n'a pas vraiment le moral, et qui n'a pas beaucoup de capacités offensives. Je pense que le PSG fera l'effort. Et puis, le PSG ne peut pas se permettre de ne pas gagner la Coupe de France après son élimination en Ligue des Champions et son élimination contre Guingamp en Coupe de la Ligue. Il faut absolument faire le doublé, sinon le tableau du PSG sera trop triste cette année », a prévenu le spécialiste, qui ne pardonnerait pas un autre faux pas.