PSG : Le dernier tacle de Barton : Neymar, c'est le Kim Kardashian du football

Ancien bad boy du football anglais reconverti entraineur après une fin de carrière délicate, Joey Barton n’a rien perdu de sa fougue.

Le milieu de terrain brièvement passé par Marseille a toujours la cote auprès des supporters de l’OM, qui ont gardé en mémoire sa rage de vaincre et sa haine du PSG. Cela ne s’est pas estompé avec le temps, et l’actuel entraineur de Fletwood Town en D3 anglaise rêve même d’entrainer un jour l’OM. En attendant, pas besoin de beaucoup le pousser pour le voir critiquer le PSG, et notamment sa star Neymar, dont le comportement n’est pas vraiment celui d’un véritable joueur de football. Barton l’avait comparé à Justin Bieber il y a quelques années, mais l’avis de l’Anglais a évolué.

« Je pense qu’il est le Kim Kardashian du football. Neymar n'est pas le meilleur joueur du monde, on l'a encore vu en Russie. Il n'est pas au niveau de Ronaldo et Messi, et il y a beaucoup d'autres joueurs devant lui. Neymar, plus qu'un phénomène de football, c'est un phénomène de pub, comme les Kardashian », a comparé Joey Barton dans L’Equipe, histoire de faire comprendre que des joueurs comme Cristiano Ronaldo et Lionel Messi étaient d’abord des joueurs avant d’être des machines à pub, et que c’était pas forcément le cas de Neymar.