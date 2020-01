PSG : Le deal Tuchel-Leonardo pour débuter 2020 sans se fâcher

Dans : PSG.

Le PSG est le dernier club de France à reprendre ce jeudi, avec un rendez-vous tout en douceur qui permet d’éviter les conflits sur un sujet sensible.

Depuis que le PSG est passé dans une autre dimension avec l’arrivée de QSI, la reprise de l’entrainement après la trêve hivernale a toujours été sensible. Avec autant de sud-américains dans son effectif, le Paris SG a souvent connu quelques problèmes de timing au moment du retour de ses vedettes. Début 2019, Thomas Tuchel avait été le premier à connaitre un sans-faute avec tout le monde sur le pont à la reprise. Cela devrait être le cas pour 2020 également. Il faut dire que l’entraineur allemand a vu large, avec des vacances jusqu’à ce jeudi 2 janvier.

Et encore, même pour cette journée, la reprise a été aménagée avec un entrainement le matin pour ceux qui sont restés en Europe, et seulement cet après-midi pour les voyageurs comme Neymar. De quoi faire grincer les dents de Leonardo, qui aurait été favorable à une reprise collective plus tôt, et moins de passe-droits. Mais tout se passera bien si tout le monde est au rendez-vous, et c'est la stratégie prônée par Thomas Tuchel. Autant dire que cette journée de jeudi servira simplement de reprise de contact, avec le fameux passage sur la balance et quelques tests physiques. Les choses sérieuses débuteront donc vendredi, à deux jours du match de Coupe de France. Toutefois, le PSG a toujours su parfaitement gérer son retour à la compétition en hiver, et c’est en février face à Dortmund qu’il sera surtout attendu.