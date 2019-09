PSG : Le coup de pression sur Tuchel, Leonardo veut Allegri

Dans : PSG, Ligue 1.

Revenu au Paris Saint-Germain cet été pour essayer de remettre le club de la capitale dans le bon sens, Leonardo a connu trois premiers mois agités.

Mais cela lui a permis de montrer qu’il était toujours capable de coups de maitre sur le marché des transferts, de faire face à la presse quand cela était nécessaire, et de gérer les stars comme Neymar dans cet énorme bras de fer. Résultat, le Brésilien est encore plus adulé par les supporters, et est bien le « boss » qu’il manquait à Paris pour gérer le quotidien. Et Leonardo ne manque pas d’idées pour l’avenir, et elles sont généralement bien définies. C’était le cas à son arrivée, où il avait noté le besoin de faire venir un gardien de premier choix, et un avant-centre pour augmenter les possibilités en attaque. Il a réussi à tout avoir dans la dernière journée.

Le constat est similaire avec l’entraineur. Malgré sa prolongation de contrat, Thomas Tuchel peut sentir la pression dans son dos. Selon Le Parisien, Leonardo ne met pas l’Allemand dans la case des grands entraineurs capables de gérer un vestiaire de stars. Le DS du PSG, qui n’avait pas hésité à virer Antoine Kombouaré pour installer Carlo Ancelotti, rêve de faire venir Massimiliano Allegri, libre depuis son départ de la Juventus. Et Laurent Blanc peut en attester, ce n’est pas une prolongation de contrat qui empêchera un coup de Trafalgar si jamais la première partie de saison se passait mal.