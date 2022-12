PSG : Le comédien Mbappé, Rabiot a la rage 

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Adrien Rabiot aura été l'un des meilleurs joueurs de l'équipe de France pendant la dernière Coupe du monde. Le milieu de la Juve compte bien surfer sur ses bonnes performances lors de la seconde partie de saison.

L'équipe de France n'est pas passée loin d'un nouveau sacre mondial au Qatar. L'un des hommes forts de Didier Deschamps aura été Adrien Rabiot. Malgré quelques critiques à son sujet avant la compétition, le milieu de terrain de la Juve a répondu plus que présent. De retour à l'entraînement avec la Vieille Dame, Rabiot va désormais passer à autre chose pour tenter de faire de nouveau briller les couleurs de son club. Avant d'attaquer les choses sérieuses, l'ancien du PSG a eu le temps de revenir sur sa Coupe du monde et sur sa relation avec... Kylian Mbappé.

Rabiot se moque des manières de Mbappé

Les deux joueurs se connaissent bien et lors d'un entretien accordé au Média Carré, Rabiot n'a pas manqué de charrier Mbappé, qu'il accuse de changer sa manière d'être lors des interviews qu'il donne. « Kylian, il m’énerve quand il change de voix en interview. Quand on est ensemble, il parle normalement. Mais quand on regarde l’interview, je sais pas pourquoi, sa voix elle change. C’est énervant et stressant », a notamment indiqué avec le sourire Adrien Rabiot, qui n'a pas manqué de faire réagir les internautes sur les réseaux sociaux, plutôt d'accord avec lui. Depuis quelques années déjà, Mbappé gère très bien sa communication. Mais certaines de ses interviews sont déjà cultes pour la manière dont il s'exprime. Nul doute que la sortie d'Adrien Rabiot à son sujet ne manquera pas de le faire sourire. Un Mbappé qui devrait être titulaire ce mercredi soir face au RC Strasbourg en Ligue 1. Le champion du monde 2018 a vite voulu reprendre le chemin de l'entrainement avec le PSG afin d'oublier la désillusion subie au Qatar. De quoi un peu plus afficher ses ambitions en cette seconde partie de saison.