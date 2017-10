PSG : Le Clasico face à l'OM, les stars du PSG s'en foutent

Dans : PSG, OM, Ligue 1.

Une semaine avant le choc entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, Thomas Meunier a balancé une phrase qui ne devrait pas plaire à tout le monde...

Grâce à sa victoire compliquée à Dijon (2-1), le club de la capitale française est solidement installé dans le fauteuil de leader de la Ligue 1. En tête du championnat avec six points d'avance sur Monaco, le club francilien abordera son deuxième gros test de la saison en L1 face à l'OM au Vélodrome dimanche prochain. Si ce Classique est attendu par tous les supporters, et ce dans les deux camps, on ne peut pas en dire autant chez les joueurs parisiens. Puisque pour Thomas Meunier, cet OM-PSG est un match comme un autre...

« Monaco n’est pas moins fort que la saison dernière. Ils ont vraiment un très bon collectif, plus que certaines individualités. C’est ce qui fait leur force. On l’avait vu au trophée des Champions, collectivement, c’est très bien. C’est notre principal concurrent. L’année dernière, avant le début de saison, je les mettais 6 ou 7e. Ils ont réussi à garder une ossature et un certain équilibre. Ils ont un très bon groupe. Le Clasico ? J’en n’entends pas spécialement parler dans le groupe. Les supporters sont vraiment à fond dedans, mais dans le groupe-même non. Il y a beaucoup d’étrangers aussi dans l’équipe. Un match lambda ? Oui. Mais on est bien conscients qu’on a gagné 1-5 à Marseille, les supporters étaient à l’aéroport. C’était un truc de fou. On sent l’importance de ce match-là pour eux. Mais nous joueurs étrangers, c’est différent », a lancé, sur le plateau du CFC, Meunier, qui rappelle à sa manière que les joueurs parisiens ont d'autres chats à fouetter que cette rivalité face à l'OM.