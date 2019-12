PSG : Le clash, Messi en a marre du cinéma de Neymar

Dans : PSG.

Au cours des prochains mois, le feuilleton Neymar devrait reprendre de plus belle du côté du Paris Saint-Germain, surtout d’ici à l’ouverture du marché estival.

En attendant, l’international brésilien continue de régaler le public du Parc des Princes. Auteur de sept buts et de trois passes décisives en 10 matchs cette saison, le Ney est parti sur de bonnes bases, malgré une longue blessure. S’il a brillé en Ligue des Champions cette semaine contre Galatasaray, l’Auriverde fait pourtant plus parler de lui à cause de sa nouvelle brouille avec le Barça. Jeudi, Neymar a effectivement déposé un deuxième procès contre son ancien club, en réclamant 3,5 millions d'euros pour un non-paiement, selon El Mundo. Une plainte qui fait suite à la première, dans laquelle l’attaquant de 27 ans demande 30 ME pour sa prime de prolongation. Pour l’instant, et en attendant le jugement, le Barça refuse de verser cette somme au Ney, sauf en cas de retour du Brésilien en Catalogne. Car oui, la situation est surréaliste entre les deux parties, vu qu’ils se font la guerre devant la justice tout en espérant un rapprochement sportif...

Un exercice grotesque qui commence à agacer tout le monde, même Lionel Messi, l’un des proches de Neymar. « Ce deuxième procès est le dernier chapitre d'un film qui dure depuis deux ans et demi et qui, incroyablement, continue d'évoquer un éventuel transfert du Brésilien au Barça. Un retour qui s’éloigne toutefois un peu plus chaque jour. Car Messi ne partage pas cette absurdité surréaliste. L’Argentin ne soutient pas Neymar parce que toutes ces affaires nuisent à l’image du Barça… », explique le journal AS, pour qui le PSG pourrait bien profiter de cette guéguerre pour conserver Neymar au-delà de la saison en cours.